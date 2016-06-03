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افتتاح مركز علاج أمراض الكبد وفيروس «سى» بالأقصر‎

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افتتاح مركز علاج أمراض الكبد وفيروس «سى» بالأقصر‎ افتتاح مركز علاج أمراض الكبد وفيروس «سى» بالأقصر‎

 

مراسل «ONA»:

مركز علاج فيرس سى

يفتتح محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، مركز علاج أمراض الكبد وفيروس سى بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات الطبية للمركزوالتي قامت بها وزارة الصحة.

وقالت الدكتورة ناهد محمد أحمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، إنه تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة الطبية والتي تشمل وحدة مناظير متكاملة وجهاز تحليل  فيروس “سي”  بجانب تجهيز المعامل والصيدلية ومد المركز بالأجهزة المتطورة .

وأضافت : “كما يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية لعلاج فيروس سى من قبل الوازة وذللك بتكلفة إجمالية لكافة التجهيزات الطبية التى بلغت نحو 7 مليون جنيه”.

وأوضحت أن المركز تم إنشاؤه عن طريق بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا  والذي قام بتجهيز البنية الأساسية للمركز وذلك للتخفيف عن المرضى  الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى ومتابعه حالات المرضى .

وأشارت إلى أهمية وجوده بالأقصر ليس لمجرد توفير العلاج للمرضى فقط، وإنما  سيستهدف المركز تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى و طرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت لها العلاج.

ولفتتكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلي الجهود المبذولة من قبل محافظ الأقصر محمد بدر، لسرعة إنجاز العمل بالمركز وانهاؤه في وقت قياسي مؤكدة ان المركز يعد صرح طبي متكامل يضم غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى وصيدلية، ومن المقرر إفتتاحه الأسبوع المقبل لخدمة أبناء الأقصر من المرضى بالمجان.

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