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حملة مكبرة لإخلاء وإزالة المنازل الآيلة للسقوط فى أسوان

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حملة مكبرة لإخلاء وإزالة المنازل الآيلة للسقوط فى أسوان حملة مكبرة لإخلاء وإزالة المنازل الآيلة للسقوط فى أسوان
نظمت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بأسوان حملة مكبرة لإزالة المساكن الآيلة للسقوط والمتهالكة بدائرة مركز أسوان.

أسفرت جهود الحملة، التى شاركت فيها الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والقطاعات المختلفة، وشرطة المرافق والحماية المدينة، عن تنفيذ 10 قرارات إدارية بمناطق متفرقة فى مدينة أسوان.


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