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توقف حركة قطارات خط دسوق دمنهور بعد خروج عربة من شريط السكة الحديد

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توقف حركة قطارات خط دسوق دمنهور بعد خروج عربة من شريط السكة الحديد توقف حركة قطارات خط دسوق دمنهور بعد خروج عربة من شريط السكة الحديد
توقفت حركة القطارات بخط دسوق - دمنهور بالبحيرة، اليوم الجمعة، بشكل تام بعد خروج عربة من قطار للركاب من على شريط السكة الحديد بالقرب من قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة السكة الحديد من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية يفيد بخروج عربه من قطار ركاب رقم 3446 المتجه من "دسوق إلى دمنهور" أمام قرية سنهور.

وتكثف هيئة السكك الحديدية من جهودها لرفع العربة التى خرجت من على القضبان، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

يذكر أن هذه الواقعة هى الثالثة خلال شهر واحد، حيث خرج قطاران للبضائع من على القضبان بخط دمنهور دسوق دون حدوث إصابات.


>- توقف حركة قطارات دسوق - دمنهور بعد خروج قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد

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