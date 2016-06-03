شمال سيناء تستعد لإطلاق ماراثون "الحياة تستحق" بمدينة العريش

ينطلق مساء اليوم بمدينة العريش ماراثون "الحياة تستحق"، لدعم إنشاء مستشفى حياة للأورام بسيناء، وتنظمة مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية المنوطة بإنشاء المستشفى.

وقال الدكتور مصطفى المالح، منسق الماراثون بالمؤسسة، إنه سينطلق بمشاركة فريق التطوع بالمؤسسة وطلبة كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، ورموز تنفيذيه وشعبية بسيناء.

وأوضح إسلام عابد قائد فريق التطوع بمؤسسة حياة، أن التحرك سيبدأ الساعة الـ 6 مساءً، وخلاله سيتم اختراق وسط المدينة، بمشاركة فريق مترجلين وفريق دراجين ويرفع المشاركون صيحة "الحياة تستحق".

وفى نهاية المارثون ينقسم فريق التطوع بالمؤسسة لمجموعات بعضها يعرض على الأهالى فى الشوارع فكرة مشروع المستشفى الخيرى للأورام، وآخرين يعرضون الفكرة وتوزيع مطبوعات توضح تفاصيل المشروع على أصحاب المحال، وعرض ثابت على لوحات لطرق التبرع ونقطة ثابته مكونة من مجموعة من الشباب يحملون إيصالات لاستلام تبرعات من الأهالى.

وأضاف عابد أن الماراثون سيشهد فعاليات ومفاجآت جديدة من نوعها ومشاركات لشخصيات مجتمعية بارزة.

وأعلنت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية فى بيان لها، تقديم 5 أطفال من مدينة العريش تبرعا باسمهم لبناء مستشفى حياة للأورام بسيناء، وحضر الأطفال الـ 5، وهم محمد، ومصطفى، وخديجة، وبراءة، وعمر، يرافقهم والدهم عربى مصطفى عبد العزيز، من أبناء قبيلة الفواخرية، وعدد من أصدقائهم واولاد عمومتهم لمقر مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بالعريش، المنوطة بإنشاء المستشفى.

وقال محمد عابد أمين الصندوق بمؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية، إنه تم تحرير إيصالات استلام نقدية للأطفال الـ5، وتسليمها لهم وتوريد المبالغ فى حساب إنشاء المستشفى بالبنك.

أضاف أنه يلاحظ أن أهالى شمال سيناء يقدمون نماذج عطاء يشارك فيها الجميع، كبارا وصغارا وسيدات ورجالا، والجميع يقدم تبرعات بما يملك، وكان من بينهم سيدتان تبرعتا بخاتمهما الذهبى.

وأشار أمين الصندوق بمؤسسة حياة، إلى أنه يمكن التبرع نقديا بإيصالات رسمية فى مقر المؤسسة، وعلى الحسابات البنكية من أى فرع بنكى على مستوى الجمهورية، وهى حساب رقم 600600 البنك الأهلى المصرى، وحساب رقم 34313 بنك مصر.

بالصور.. أهالى سيناء يتكاتفون لبناء مستشفى خيرى للأورام فى أول يوم لتدشين حملة التبرعات.. سيدة تتبرع بـ 10 جنيهات من معاشها.. وأخرى تقدم خاتم زواجها.. بنوك ومؤسسات تعلن دعمها للمشروع بتبرعات نقدية