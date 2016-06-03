محافظ دمياط يوجه لجنة لمتابعة منظومة النظافة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لجنة المتابعة بالمحافظة، لبحث شكوى أحد المواطنين من وجود تراكمات القمامة خلف مسجد الحطاب، حيث قامت اللجنة بمرافقة رئيس الوحدة المحلية بالخياطة ومشرف النظافة بالقرية، بحملة لنظافة المنطقة بمساعدة 2 سيارة للقمامة، من معدات الوحدة المحلية بالخياطة، ولودر من الأهالى بالجهود الذاتية، وتم رفع تراكمات القمامة وإزالة أسباب الشكوى فى وجود المواطن.

ومن ناحية اخرى قامت اللجنة بمتابعة حملة النظافة بمنطقة حى رابع والتى تم خلالها رفع تراكمات القمامة خلف بنك التنمية القديم وشارع الشيخ أطعن وبجوار مدرسة السلامونى ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية وبجوارسنترال دمياط الجديد ومنطقة الاعصر تحت اشراف مساعد رئيس المدينة لقطاع شمال.

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