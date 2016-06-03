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غدا.. مديرية الشباب والرياضة فى دمياط تنظم ملتقى التوظيف

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غدا.. مديرية الشباب والرياضة فى دمياط تنظم ملتقى التوظيف غدا.. مديرية الشباب والرياضة فى دمياط تنظم ملتقى التوظيف
قال علاء جاد مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، إن مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة DNM التركية للمنسوجات بالمنطقة الحرة فى ميناء دمياط، تنظم ملتقى توظيف للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والشهادتين الابتدائية والإعدادية غدا السبت.

وأضاف جاد فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الملتقى يأتى تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وذلك للعمل فى مجال الغزل والنسيج، بحيث لا يزيد السن عن 35 عاما، وذلك صباح غد السبت بمركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية".


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