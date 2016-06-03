نائب رئيس جامعة الإسكندرية: تطبيق الأبحاث العلمية يحدث نقلة نوعية بالصناعة

أكد الدكتور محمد عبد الكريم أباظة نائب رئيس جامعة الإسكندرية على أهمية التعاون بين الجامعة والصناعة فى تطبيق نتائج البحوث العلمية، لإحداث نقلة نوعية فى تطوير الصناعة المصرية، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، وأشاد بتجربة التعاون بين كلية الزراعة ومؤسسة يونيلفر مشرق والجمعية العلمية للصناعات الغذائية، خاصة بعد نجاحها فى تطبيق نتائج الأبحاث فى مجال الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، فى الاحتفال الذى أقيم أمس، بكلية الزراعة، لتكريم العلماء والباحثين الفائزين بجوائز يونيلفر للبحث العلمى للمعيشة المستدامة لعام 2016، الذى يقام تحت رعاية الدكتور رشـدى زهـران رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد الكلية، إلى أن احتفالية هذا العام تأتى مواكبة لمرور 15 عاما على إنشاء الجائزة التى انطلقت لأول مرة عام 2001 بالتعاون بين الكلية والجمعية العلمية للصناعات الغذائية وشركة يونيلفر العالمية، فى تجربة فريدة تهدف لدعم وتشجيع البحث العلمى، وتعكس مدى أهمية التعاون المثمر بين الجامعة وقطاع الصناعة.

وأعلن عميد الكلية عن جائزة جديدة لتطبيق البحث العلمى بالصناعة المصرية، بالإضافة للجوائز التى يتم منحها سنوياً فى البحوث العلمية فى مجالات التصنيع الغذائى والزراعة والمعيشة المستدامة والبيئة، التى يتم منحها للباحثين المتميزين بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.

وأشارت الدكتورة تيسير أبو بكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية إلى أن باحثين من جامعات الإسكندرية وعين شمس وأسيوط وبنها والأزهر والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، فازوا بجوائز هذا العام من بين 88 بحثاً تقدموا للجائزة.

شهد الاحتفال قنصل عام المملكة المتحدة بالإسكندرية، والمدير التنفيذى لمؤسسة يونيلفر مشرق، وأعضاء الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وأعضاء جمعيتى رجال الأعمال بالإسكندرية وبرج العرب، ووكلاء ورؤساء أقسام هيئة التدريس بكلية الزراعة، والباحثين الفائزين بالجوائز، وممثلون عن كليات الزراعة بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.

الاحتفال بتوزيع جوائز البحث العلمى بجامعة الإسكندرية بحضور قنصل بريطانيا