تقرير - مورينيو يقف في طريق دي خيا إلى ريال مدريد

قالت صحيفة آس الإسبانية إن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد لا يريد التخلي عن حارسه ديفيد دي خيا الذي يمني النفس بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

فأشارت الصحيفة إلى رغبة المدرب البرتغالي في الاحتفاظ بأفضل لاعبي يونايتد في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأوضحت أن الشرط الجزائي الموجود في عقد دي خيا يمنح ريال مدريد فرصة شرائه مقابل 50 مليون يورو قبل يوم 15 يونيو 2016.

ويرغب اللاعب في إتمام الصفقة قبل انطلاق يورو 2016 من أجل التركيز بشكل كامل مع منتخب إسبانيا في حملة الدفاع عن اللقب.

وذكرت الصحيفة أنه إذا تعثرت الصفقة فسيدفع ريال مدريد تعويضا للحارس قيمته 10.9 مليون يورو بناء على اتفاق خاص بينهما تم في العام الماضي.

وتتوقع الصحيفة خلال أيام أن يعلن ريال مدريد عن ضم دي خيا.