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نجم تشيلسي السابق: مورينيو قد يطيح بـ8 لاعبين من قائمة يونايتد

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نجم تشيلسي السابق: مورينيو قد يطيح بـ8 لاعبين من قائمة يونايتد نجم تشيلسي السابق: مورينيو قد يطيح بـ8 لاعبين من قائمة يونايتد

يتوقع داميان داف لاعب تشيلسي ومنتخب أيرلندا السابق أن ينجح جوزيه مورينيو في مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد، مشيرا إلى توقعاته بحدوث تغيير جذري في قائمة اللاعبين.

وقال داف لقناة آر.تي.إي:"مورينيو سيخلق عقلية صلبة في يونايتد".

ثم استدرك "لكن قبل هذا أعتقد أن 5، 6، 7 أو 8 لاعبين سيرحلون عن الفريق، هذا سيكلف النادي الكثير لتعويضهم".

وأضاف "أعتقد أنه الرجل الأنسب لتلك المهمة".

وسيقود مورينيو فريق يونايتد في الموسم الجديد، ومن المنتظر إجراء الفريق عدة تعاقدات جديدة من أجل تعويض إخفاق الموسم المنصرم المتمثل في عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الخامس في الدوري.

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