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إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة "بغداد" تحسبا لتنظيم مظاهرات

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إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة "بغداد" تحسبا لتنظيم مظاهرات إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة "بغداد" تحسبا لتنظيم مظاهرات
فرضت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة "بغداد"، وفى محيط ساحة التحرير، والمنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تحوى مقرات ، والبرلمان والرئاسة والسفارت العربية، والأجنبية تحسبا لمظاهرات دعا رئيس الوزراء العراقى إلى تأجيلها الأسبوع الماضى، لإنشغال قوات "عمليات بغداد" في عملية تحرير الفلوجة، إلا أن التيار الصدري، ونشطاء المجتمع المدنى أصروا على خروج المظاهرات.

وقطعت القوات الأمنية منذ الليلة الماضية جسرى الجمهورية، والسنك المؤديين إلى المنطقة الخضراء بالكتل الأسمنتية تحسبا لوصول متظاهرين إلى ساحة التحرير عصر اليوم ، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة.

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية "بغداد"، وعدد من المدن العراقية،للمطالبة بمحاربة الفساد، وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادى" ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.

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مصر 365

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