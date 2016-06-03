حاكم الشارقة يفرج عن 262 سجيناً بمناسبة رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 262 سجيناً من جنسيات مختلفة، من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو في مختلف القضايا واستوفوا الشروط المتعلقة بالإفراج عن المحكومين ، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة رفع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة السخية والتي تأتي في إطار حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها ، والمحافظة على استقرارها ، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وابنائهم في هذه الأيام المباركة ، وإتاحة الفرصة للمفرج عنهم لمزاولة حياتهم الطبيعية والعودة أفرادا صالحين إلى المجتمع مستفيدين من دروس تجربتهم في التوجه نحو حياتهم المقبلة .

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