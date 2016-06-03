محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بمدينة الخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، معرض “أهلًا رمضان”، لبيع المواد الغذائية، اللحوم، الألبان، والسلع الغذائية بمدينة الخارجة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بالموضوع.

واستمع “عشماوي”، خلال تفقده المعرض إلى أراء المواطنين حول المعرض، ومدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة

> التي روعي أن تتناسب أسعارها مع محدودي الدخل.

وأكد “عشماوي”، أن تم منح جميع العارضين بالمعرض باكيات مجانًا على أن يلتزم العارضون بتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة 25 % عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار المحافظ، إلى أن افتتاح المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض سيتم افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة، لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية، وبالأسعار المناسبة مقارنةً بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل، والرفع عن كاهلهم.

كما أشار، إلى تضافر مجهودات جميع أجهزة الدولة لإقامة مثل هذه المعارض، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية كنوعٍ من المشاركة المجتمعية، لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، ومواجهة غلاء الأسعار.