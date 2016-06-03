رئيس وزراء تونس: لا أمانع تقديم الاستقالة إذا اقتضت مصلحة البلاد

قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، إنه لا يمانع فى الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع، إذا اقتضت مصلحة البلاد وذلك فى أول رد فعل على دعوة الرئيس التونسى لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأمس الخميس دعا الرئيس الباجى قائد السبسى، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم حاليا إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.

وفى أول تعليق له على دعوة السبسى قال الحبيب الصيد فى حوار بثه راديو اكسبريس اف أم المحلى اليوم الجمعة "بقائى على رأس الحكومة من عدمه رهين مصلحة تونس، إذا كانت مصلحة تونس تقتضى أن أبقى رئيسا للحكومة سأبقى وإن كانت تقتضى أن أغادر الحكومة سأغادر".

وأضاف الصيد أنه موافق على حكومة الوحدة وموافق على أى مقترح فيه مصلحة للبلاد، ومضى يقول إنه سيلتقى بالرئيس الباجى قائد السبسى يوم الاثنين المقبل لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية مضيفا أن الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات.

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة. ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجرى الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

وقال السبسى إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يناقش.