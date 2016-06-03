رئيس الحكومة التونسية: "السبسي" لم يتخلى عنى ولن أستقيل من منصبى

قال رئيس الحكومة التونسية "الحبيب الصيد"، اليوم الجمعة، إنه باق في منصبه، ولن يستقيل من رئاسة الحكومة، وأنه سيلتقي رئيس الجمهورية "الباجي قايد السبسي" الاثنين المقبل في اللقاء الدورى الاسبوعى، لمناقشة مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف الصيد، إنه لم يشعر أن رئيس الجمهورية قد تخلّى عنه خلال التصريحات التي أدلى بها في حواره أمس الخميس مع القناة الوطنية الأولى التونسية، والتي اقترح فيها تشكيل حكومة وطنية تضم الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والصناعات التقليدية، إلى جانب مكونات الائتلاف الحاكم.

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