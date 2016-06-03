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إكرامي: مباريات الأهلي المتبقية في الدوري تعتبر ' حياة أو موت '

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إكرامي: مباريات الأهلي المتبقية في الدوري تعتبر ' حياة أو موت ' إكرامي: مباريات الأهلي المتبقية في الدوري تعتبر ' حياة أو موت '

شدد شريف إكرامي حارس الأهلي على أهمية المباريات الخمس المتبقية لفريقه في الدوري المصري الممتاز واصفا إياها بـ"حياة أو موت".

وقال إكرامي للصحفيين:"لدينا مباراة مهمة وصعبة أمام الداخلية".

وأضاف "جميع اللاعبين لديهم إصرار على الفوز بما هو قادم من أجل استعادة درع الدوري".

وأردف "أرفض القول إن الأهلي حسم الدوري، فالبطولة مازالت في الملعب. الجهاز الفني حذرنا من هذا الأمر، فهو يقلل من عزيمتنا وجهدنا".

وأتم "خبرة لاعبي الأهلي تحسم الأمور وتمكنهم من تجاوز المواقف الصعبة".

وشارك إكرامي في مران الجمعة الذي يستعد الأهلي من خلاله لاستئناف مباريات الدوري يوم 9 يونيو بمواجهة الداخلية.

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