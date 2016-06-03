الأهلي ينفي موافقته على المشاركة في كأس العالم العربي

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موافقة الفريق على المشاركة في بطولة كأس العالم العربي.

بعض التقارير الصحفية أكدت موافقة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول المدير الفني الهولندي للفريق على المشاركة في البطولة بشكل نهائي.

ونفى عبد الحفيظ كل ذلك، وقال في تصريحات للصحفيين: "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "بطولة كأس العالم العربي والمشاركة فيها شرف لأي ناد، ولكننا لم نبحث هذا الأمر بعد إلى الآن".

عبد الحفيظ أتبع "مازال الأمر سابقا لأوانه، فنحن الآن في رحلة تتلاحم فيها المباريات بشكل كبير ونتعرض لضغوط كبيرة، لذلك لم نناقش احتمالية المشاركة من قريب أو من بعيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم 9 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.