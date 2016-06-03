أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ينفي موافقته على المشاركة في كأس العالم العربي

Google+ Print
الأهلي ينفي موافقته على المشاركة في كأس العالم العربي الأهلي ينفي موافقته على المشاركة في كأس العالم العربي

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موافقة الفريق على المشاركة في بطولة كأس العالم العربي.

بعض التقارير الصحفية أكدت موافقة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول المدير الفني الهولندي للفريق على المشاركة في البطولة بشكل نهائي.

ونفى عبد الحفيظ كل ذلك، وقال في تصريحات للصحفيين: "كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "بطولة كأس العالم العربي والمشاركة فيها شرف لأي ناد، ولكننا لم نبحث هذا الأمر بعد إلى الآن".

عبد الحفيظ أتبع "مازال الأمر سابقا لأوانه، فنحن الآن في رحلة تتلاحم فيها المباريات بشكل كبير ونتعرض لضغوط كبيرة، لذلك لم نناقش احتمالية المشاركة من قريب أو من بعيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم 9 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع