الملكة رانيا تنشر صورة برفقة الأسرة الملكية فى احتفال مئوية الثورة العربية

نشرت الملكة رانيا العبد لله، ملكة الأردن صورة برفقة أفراد الأسرة الملكية، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأميرة سلمى، والأمير حسين، فى احتفال مئوية الثورة العربية الكبرى.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر "من احتفال يوم أمس بمئوية الثورة العربية الكبرى مع جلالة الملك والأمير الحسين وسلمى احتفال مئوية الثورة".

أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تهنئ الأردنيين بمئوية الثورة العربية الكبرى

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