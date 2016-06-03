المرصد السورى: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 24 قرية بريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الجمعة، إن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في السيطرة على ثلاث قرى جديدة، ليرتفع عدد القرى والمزارع التي تسيطر عليها في ريف منبج الجنوبى، والجنوبي الشرقي بشمال محافظة حلب إلى 24.

ويشهد ريف منبج الجنوبى، والجنوبى الشرقى منذ صباح الثلاثاء الماضي معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بطائرات التحالف الدولي من جهة، وعناصر تنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم، والسيطرة على ثلاث قرى جديدة، ليرتفع عدد القرى والمزارع الى 24، تمت السيطرة عليهم في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي.

كما قتل خلال الاشتباكات ما لا يقل عن 8 عناصر من تنظيم داعش، وتوارد أنباء عن مقتل و إصابة مقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات ذاتها.