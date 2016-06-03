"شباب ورياضة الأقصر" تعقد فعاليات دورى القادة للعاملين بإدارة إسنا

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات برنامج دورى القادة للعاملين بالشباب والرياضة بإدارة إسنا، برعاية حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأبوالحسن الشاذلى وكيل المديرية للشباب.

وقد عُقدت فعاليات دورى القادة بمقر مركز شباب السلام بإدارة شباب إسنا، بحضور فتحى خير مدير إدارة التعليم المدنى، وجيهان عبد اللطيف منسق المشروع، وبمشاركة عدد من العاملين بشباب ورياضة إدارة إسنا.

فعاليات "دورى القادة" للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر

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