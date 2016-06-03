وكيل أوقاف الإسكندرية: سيطرنا على المساجد من أصحاب الأفكار المسمومة

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن مديرية الأوقاف سيطرت على المساجد والزوايا خلال الفترة الأخيرة من أصحاب الأفكار المسمومة الذين بسطوا سيطرتهم على المساجد وذلك بقوة القانون، وتطبيقه لإعادة هيبة الزى الأزهرى ورجل الأزهر ونشر الإسلام الوسطى.

وأضاف خلال اجتماع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بمسجد القائد إبراهيم، أن المديرية لاحظت ترحيب المواطنين من تواجد الأزهريين ورجال الأوقاف فى المدارس بعد غياب لسنوات، وذلك بفضل مديرى الإدارات وسرعة استجاباتهم للقرارات والتعليمات.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تعاقب على من يرتدى الزى الأزهرى بدون أن يكون أزهريا ومعتمدا وهو مجهود يحسب للوزارة لدعمها للأئمة، قائلاً "الأوقاف تحترم الدعاة وتدعمهم وأنا أحترم التراب الذى يسير عليه الداعية مادام يخدم دينه وبلده ويعمل فى سبيل الله".

وأوضح الدكتور عبد الناصر نسيم، أن الوضع المالى بمديرية أوقاف الإسكندرية جيد جداً خلال الفترة الحالية، وجميع الأئمة يحصلون على رواتبهم وكامل حقوقهم.

وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع استعدادات المساجد لشهر رمضان