بالصور.. افتتاح أول مركز لعلاج فيروس سى بالأقصر برعاية "تحيا مصر" اليوم

يُفتتح عصر اليوم الجمعة، أول وأضخم مركز لعلاج أمراض الكبد وفيروس سى ومقره بمستشفى الحميات بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، والذى يأتى ضمن مشروع التنمية المجتمعية لصندوق "تحيا مصر "، والذى انتهت بالكامل أعمال تجهيزه ويجرى تزويده خلال الأيام الحالية بكافة الأجهزة المتطورة والحديثة لتسهيل تقديم الخدمة لآلاف المرضى بالأقصر بدلاً من السفر لمحافظات أخرى، وذلك بحضور لفيف من قيادات الحكومة ووزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.

ومن جانبه صرح محمد بدر محافظ الأقصر بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال الفرش والتجهيزات لأول مركز لعلاج أمراض الكبد وفيروس سى بالأقصر، والذى تم تدريب الفرق الطبية اللازمة للمركز بوزارة الصحة ومستشفى 57357، ويستهدف تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

ويضم مركز علاج فيروس سى بالأقصر أجهزة على أعلى مستوى، حيث يشمل غرف عمليات ومعامل متقدمة وعيادات وغرف مرضى، وصيدلية لخدمة أبناء الأقصر من المرضى بالمجان، وكذلك يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية لعلاج فيروس سى ومتابعة حالات المرضى، ووحدة مناظير متكاملة، وجهاز تحليل فيروس سى "بى سى ار"، بجانب تجهيز المعامل والصيدلية ومد المركز بالأجهزة المتطورة، كما يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية لعلاج "فيروس سى" من قبل الوزارة، وذلك بتكلفة إجمالية لكافة التجهيزات الطبية بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وكان قد تم إنشاء وتدشين مركز علاج الكبد وفيروس سى بالأقصر، عن طريق بروتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر"، والذى قام بتجهيز البنية الاساسية للمركز، وذلك للتخفيف عن المرضى الذين يقطعون مسافة كبيرة لمحافظة قنا لصرف علاج السوفالدى ومتابعة حالات المرضى، ووجوده بالأقصر ليس لمجرد توفير العلاج للمرضى فقط، وإنما سيستهدف المركز تدريب طاقم الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع المرضى، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لنشر التوعية بأهمية الوقاية من فيروس سى وطرق العدوى ومتابعة الحالات التى استجابت للعلاج.

بالصور.. "اليوم السابع" يرصد ملحمة إنشاء مركز علاج فيروس سى بالأقصر خلال عام واحد.. المحافظ بحث إنشائه مع صندوق "تحيا مصر" تحت شعار "الأقصر خالية من فيروس سى".. وتم تجهيزه وبناؤه بتكلفة 7 ملايين جنيه

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