العثور على طفل ياباني في الغابة بعد أن تركه والداه لتأديبه

عثرت فرق البحث عن طفل ياباني، تركه والداه في غابة كثيفة الأشجار تأديبًا له على سوء سلوكه، على قيد الحياة دون أن يلحق به أذى وذلك بعد أسبوع تقريبًا من اختفائه، الذي دفع السلطات لإطلاق عملية بحث واسعة النطاق.

وعثر على الطفل ياماتو تانوكا، 7 أعوام، في مبنى مقام على قاعدة عسكرية يابانية على بعد نحو أربعة كيلومترات من المكان الذي اختفى فيه يوم الأحد الماضي، بعد أن تركه والداه على جانب طريق تأديبا له على قيامه برشق السيارات بالحجارة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أحد أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية لتلفزيون “إن.اتش.كيه” الوطني “كان أحد جنودنا يستعد للقيام بتمرينات هذاالصباح وعندما فتح باب مبنى بالقاعدة اكتشف وجود الطفل”.

أضاف “عندما سأله هل أنت ياماتو؟ قال الصبي نعم، ثم قال إنه جائع فقدم له الجندي بعض الماء والخبز وكرات الأرز”.

وقال والدا الطفل في بادئ الأمر إنه اختفى بينما كانت الأسرة تبحث عن نباتات صالحة للطعام، لكنهما قالا لاحقا للشرطة إنهما تركاه بجانب الطريق لتأديبه بعد أن رشق أشخاصا وسيارات بالحجارة.

وأضافا أنهما عندما عادا بعد بضع دقائق بالسيارة اكتشفا اختفاءالطفل، والمنطقة نائية بدرجة كبيرة لدرجة أن سكان المنطقة يقولون إنهم نادرا ما يتجولون فيها.