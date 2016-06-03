ضبط وإحضار محام بتهمة التزوير في «حكم محكمة» بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم برئاسة المستشار محمد الخولى المحامى العام، اليوم، ضبط وإحضار محام بتهمة التزوير في أوراق رسمية في حكم محكمة تابع لمجلس الدولة .

تلقى تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا المقدم أحمد الصاوى رئيس مباحث الأموال العامة بورود معلومات مفادها قيام “أحمد.ر.ي” محامي، ومقيم دار رماد قسم أول الفيوم بتقديمة حكم مزور منسوب صدورة لمجلس الدولة بالفيوم فى القضية رقم 3756 /10 يفيد بصرف مستحقات “ناهد.أ.ح” بالمعاش ومقيمة بناحية دار رماد وذلك ضمن رصيد الإجازات الخاصة بها والتى كانت تعمل بالتأمين الصحى بالفيوم.

وبالإستعلام من مجلس الدولة بالفيوم أفاد بعدم صدورةحكم فى القضية السابق ذكرها وبتاريخ اليوم 31/5 و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4263 لسنة 2016 إدارى قسم أول شرطة الفيوم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.