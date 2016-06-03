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سقوط عاطل لحيازته أقراصا مخدرة فى كمين بأسوان

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سقوط عاطل لحيازته أقراصا مخدرة فى كمين بأسوان سقوط عاطل لحيازته أقراصا مخدرة فى كمين بأسوان
تمكن ضباط مباحث قسم أول أسوان من ضبط عاطل، لحيازته كمية من الأقراص المخدرة، خلال أحد الأكمنة بدائرة القسم. تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "خالد. س" 42 سنة عاطل، وبحيازته 90 قرصا لعقار التامول المخدر، ومبلغ 500 جنيه والمبلغ من متحصلات البيع.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة، بقصد الإتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر المحضر رقم 3261 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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>ضبط عاملين بحوزتهما 3700 قرص مخدر قبل ترويجها فى قنا
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