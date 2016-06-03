وزير الري: سكان مصر سيصبحون 130 مليونًا في 2030 وعلينا إدراك الخطر المائي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعد خطة قومية للموارد المائية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية، لافتا إلى أهمية رفع الوعي لدى كافة المواطنين، كجزء أساسي من هذه الخطة.

وأوضح وزير الري، في تصريحات نقلتها “بوابة الأهرام” اليوم، أنه يتم حاليا وضع إستراتيجية لتدبير الاحتياجات المائية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، لتكون إستراتيجية مصرية للمياه، وليست إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري فقط، وذلك تحت رئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن عدد السكان وصل اليوم إلى أكثر من 90 مليون نسمة، بنفس حصة مصر من المياه والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وفي عام 2030 سنصل إلى 130 مليون نسمة بنفس حصة المياه، وعلينا أن ندرك حجم التحدى الذى تواجهه إدارة الموارد المائية في مصر، في ظل تلك الزيادة السكانية الكبيرة.

وعن مشروع المليون ونصف المليون فدان، أكد الوزير، أن هذا المشروع القومي يعد بمثابة مشروع تنموي متكامل، يعمل على دعم التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، لخلق مجتمعات متكاملة مستديمة، تعمل على نقل التكدس السكاني الكبير في الوادي والدلتا إلى مجتمعات عمرانية جديدة.