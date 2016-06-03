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غرق قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان وخفر السواحل يحاول إنقاذهم

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غرق قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان وخفر السواحل يحاول إنقاذهم غرق قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان وخفر السواحل يحاول إنقاذهم
أعلن خفر السواحل اليونانى، عن قيامه بعملية إنقاذ "كبيرة" صباح اليوم الجمعة، بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت، وعلى متنه "مئات" المهاجرين بحسب التقديرات الاولية.

وصرحت متحدثة باسم خفر السواحل، أن عدد الاشخاص المنكوبين يمكن أن يقارب المئات"، مضيفة هناك اشخاص فى الماء، وقامت قوارب فى المنطقة بإلقاء طوق نجاة وتساعد فى عمليات الإنقاذ.
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