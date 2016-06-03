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هولاند: لابد من تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن نتوقف عن دعم السلام

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هولاند: لابد من تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن نتوقف عن دعم السلام هولاند: لابد من تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن نتوقف عن دعم السلام
قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، إن المبادرة الفرنسية للسلام تسعى لإيجاد حل نهائي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن فرنسا لن تتوقف عن العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف "هولاند" خلال افتتاحه مؤتمر باريس الدولى للسلام فى الشرق الاوسط، أنه لا بد من دعم تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلا "تجمد عملية السلام يساهم فى تصاعد العنف والإرهاب فى المنطقة والمتطرفون هم المستفيدون من غياب السلام ".

وطالب الرئيس الفرنسى بالوضع فى الحسبان أن التهديدات الموجودة فى العراق وسوريا تساعد فى الإرهاب ، كذلك فإن استمرار الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يؤدي إلى تنامي الفكر الإرهابي.


>هولاند يفتتح اليوم الاجتماع الوزارى الدولى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط

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