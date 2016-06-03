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وزير التموين: معارض أهلا رمضان حققت نجاحا كبيرا فى توفير السلع للمواطنين

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وزير التموين: معارض أهلا رمضان حققت نجاحا كبيرا فى توفير السلع للمواطنين وزير التموين: معارض أهلا رمضان حققت نجاحا كبيرا فى توفير السلع للمواطنين
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان، التى تمت إقامتها بالمحافظات وبلغ عددها أكثر من 90 معرضاً سلعياً، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، حققت نجاحا كبيرا، حيث توافد عليها ملايين المصريين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية، نظرا لانخفاض السلع بها وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة.

وقال "حنفى"، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن هناك احتياطى استراتيجى من السلع الغذائية، خاصة السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن وغيرها يكفى شهور قادمة، وأنه تم تكثيف المعروض من السلع الغذائية والرمضانية فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم، كما تم توفير كافة السلع التموينية وسلع نقاط الخبز الخاصة بشهر يونيو الحالى فى كافة محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى وكافة منافذ وزارة التموين التى تصرف السلع التموينية وسلع النقاط.

وأوضح البيان، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح معرضى أهلا رمضان بمنطقتى غيط العنب وأرض كوته بالأزاريطة فى الإسكندرية بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة .

وزير التموين: المواطنون صرفوا سلع بـ130 مليون جنيه فى يوم واحد

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مصر 365

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