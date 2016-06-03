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الزراعة: استلام 4 ملايين و654 ألف طن قمح محلى من المزارعين

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الزراعة: استلام 4 ملايين و654 ألف طن قمح محلى من المزارعين الزراعة: استلام 4 ملايين و654 ألف طن قمح محلى من المزارعين
كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح المحلى حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت 4 ملايين و654 ألف و670 طنًا.

وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان له اليوم الجمعة، إن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقًا لكشوف الحصر الفعلية، والتى أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقًا للحيازة الزراعية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية كافة على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية فى عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

وجدد وزير الزراعة، مناشدته لمزارعى القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل معها على الأرقام التى تم تخصيصها للتواصل مع مشاكل مزارعى القمح، بالمحافظات المختلفة، خلال عملية التوريد على مدار اليوم، على الرقمين: 0233373359 – 0233373421 ، أو عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذى تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو 0233327042.


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