مران الأهلي - مارتن يول يجتمع بالشيخ ورمضان صبحي

انفرد مارتن يول مدرب الأهلي بلاعبيه أحمد الشيخ ورمضان صبحي في حضور المدرب المساعد أسامة عرابي من أجل تصحيح بعض الأخطاء على هامش مران الفريق صباح الجمعة.

وغاب الثنائي عماد متعب وأحمد حمدي عن المران الذي شهد مشاركة شريف إكرامي، بينما واصل حسام عاشور التأهيل.

ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 9 يونيو المقبل بمواجهة الداخلية قبل أن يطير إلى زامبيا لملاقاة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد الأهلي للعديد من عناصره الأساسية بسبب انضمامهم لمنتخب مصر الذي سيواجه تنزانيا السبت في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.