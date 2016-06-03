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«خامنئي»: أمريكا وبريطانيا ما زالتا عدوتي إيران اللدودتين

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«خامنئي»: أمريكا وبريطانيا ما زالتا عدوتي إيران اللدودتين «خامنئي»: أمريكا وبريطانيا ما زالتا عدوتي إيران اللدودتين

آية الله علي خامنئي

قال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن طهران لا تعتزم التعاون في القضايا الإقليمية مع عدوتيها اللدودتين الولايات المتحدة وبريطانيا “الخبيثة”.

وقال خامنئي في كلمة على الهواء: “أمريكا مستمرة في عدائها لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، الثقة في بريطانيا الخبيثة والشيطان الأكبر الولايات المتحدة خطأ جسيم”.

وأضاف “لن نتعاون مع أمريكا في الأزمة الإقليمية، أهدافها في المنطقة تختلف 180 درجة عن أهداف إيران”.

وقال خامنئي إن الولايات المتحدة لم تظل ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست في 2015 بهدف كبح أنشطتها النووية.

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