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الأمل مش بعيد..العلاج بالخلايا الجذعية يسمح بإصلاح عمل الأنسجة للعضو التالف

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الأمل مش بعيد..العلاج بالخلايا الجذعية يسمح بإصلاح عمل الأنسجة للعضو التالف الأمل مش بعيد..العلاج بالخلايا الجذعية يسمح بإصلاح عمل الأنسجة للعضو التالف
بحثا عن الجديد فى عالم العلاجات الطبية، أوضحت الطبيبة الفرنسية "دلفين تورشارد بانييه" أن العلاج الذى يستخدم فيه الخلايا الجذعية أصبح يعمل حاليا فى تجديد عمل الأنسجة والأعضاء عن طريق تبديل الخلايا التالفة التى دمرت بخلايا أخرى سليمة والتى تؤخذ من خلايا الجلد أو العظام أو العضلات وهى تؤخذ من الشخص نفسه أو من متبرع ويتم ذلك فى علاج مرضى الدم لوكيما والأنيميا عن طريق زرع النخاع العظمى وبالنسبة للأشخاص المصابين بحروق كبيرة عن طريق زرع الجلد الذى يتم تجديده من الخلايا التى تؤخذ من المريض نفسه.

ويعكف العلماء حاليا على دراسة كيفية استخدام الخلايا الجذعية فى علاج أمراض تدهور البصر لكبار السن وهناك مجالات أخرى تركز عليها الدراسات تشمل زراعة الخلايا الخاصة بالقلب فى حالات ضعف عضلة القلب وخلايا شبكية العين وزرع خلايا البنكرياس فى حالة الإصابة بمرض السكر.


>- ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم للخلايا الجذعية لطباعه الأعضاء

- أستاذ أمراض الدم: زراعة الخلايا الجذعية تمت فى مصر على 8 حالات بنجاح 100%

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مصر 365

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