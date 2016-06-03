هولاند: نسعى لإطلاق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مرحلتين

>قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، إن هناك ضرورة لخلق أوضاع لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وطمأنة الطرفين بضمانات دولية، تؤكد وجود سلام دائم فى المنطقة.

وأشار الرئيس الفرنسى خلال افتتاحه مؤتمر باريس الدولى للسلام فى الشرق الأوسط، إلى أن هناك من يستفيد من الفوضى في المنطقة ويتهرب من حدوث التسوية، وأيضا هناك شكوك إسرائيلية تجاه مبادرة السلام.

وقال الرئيس الفرنسى:" باريس لا تسعى لكسب أى شىء فى مصلحتها من مصالحة الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنها تسعى للسلام، وهدفنا الوحيد هو تهيئة الظروف للسلام في المنطقة"، لافتا إلى أن بلاده تسعى الآن إلى إطلاق المفاوضات بين الطرفين على مرحلتين.

هولاند: لابد من تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولن نتوقف عن دعم السلام