معاريف: نشر المئات من رجال الشرطة الإسرائيلية لتأمين مسيرات الشواذ بتل أبيب

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية نشرت المئات من رجال الشرطة فى شوارع تل أبيب، من أجل تأمين مسيرات الشواذ السنوية والتى ستبدأ اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن السبب وراء هذه التشديدات الأمنية هو الخشية من تعرض مسيرات الشواذ لعمليات هجومية من قبل المتدينين اليهود، حيث قام أحد المتدينين بالاعتداء على فتاة فى بداية العشرينيات من عمرها الصيف الماضى.

وقالت الصحيفة إن السلطات بتل أبيب منعت سير المسيرات فى الأماكن التى يجتمع فيها المتدينون اليهود، حتى لا تقع هجمات ممثالة.

وتابعت الصحيفة أن الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" نشرت من جانبها عشرات سيارات الإسعاف لترافق مسيرات الشواذ، حفاظا على أرواحهم.

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