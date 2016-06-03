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«الأوقاف» تنشئ مركزًا لتدريب الأئمة والمعلمين بالجامعة المصرية في كازاخستان

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«الأوقاف» تنشئ مركزًا لتدريب الأئمة والمعلمين بالجامعة المصرية في كازاخستان «الأوقاف» تنشئ مركزًا لتدريب الأئمة والمعلمين بالجامعة المصرية في كازاخستان

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة – أرشيفية

وافقت وزارة الأوقاف، على إنشاء مركز بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، لتدريب الأئمة والمعلمين على مواجهة الفكر المتشدد وتفنيد أفكاره.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على هامش مشاركته بمؤتمر الجامعة المصرية بكازاخستان، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – أن” إنشاء هذا المركز وهو الأول من نوعه في كازاخستان يأتي بناءً على طلب من نائب وزير الثقافة، ومسئول شئون الأديان، ومن فضيلة مفتي كازاخستان، ودعمًا للعلاقات المتميزة بين البلدين”.

وقال “جمعة”، إنه ” تقرر بدء العمل بالمركز الجديد مطلع العام الدراسي المقبل، حيث أبدى الجانب الكازاخي رغبته الملحة في الاستفادة من خبرات الأوقاف المصرية في مجال تدريب الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف”.

كما كلف الوزير رئيس الجامعة المصرية بكازاخستان الدكتور جودة بسيوني، بسرعة بوضع برنامج للتدريب بالتنسيق مع مفتي كازاخستان، وموافاة وزارة الأوقاف به لمراجعته واتخاذ اللازم نحو تنفيذه مطلع العام الدراسي المقبل.

وأكد “بسيوني”، أن المركز سيكون جاهزًا في أسرع وقت لاستقبال المتدربين من كازاخستان ودول أسيا.

 

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