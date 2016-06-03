مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث طرق بالسويس

لقي مواطن مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب 21 آخرون في 3 حوادث بطرق “القطامية – العين السخنة” و”السويس- العين السخنة”، و”السويس- القاهرة”.

وكان اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد تلقي إخطارًا من قوات تأمين الطرق يفيد وقع 3 حوادث جميعها بين سيارات ملاكي، الأول بالكيلو 50 بطريق “السويس- القاهرة”، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين، والثاني بطريق “القطامية – العين السخنة”، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين.

وأسفر الحادث الثالث، الواقع بطريق “السويس- العين السخنة”، عن إصابة خمسة مواطنين.

وتم نقل الجثة، والمصابين إلى مستشفى السويس العام، لاتخاذ اللازم.