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مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث طرق بالسويس

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مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث طرق بالسويس مصرع وإصابة 22 شخصًا في حوادث طرق بالسويس

أرشيفية

لقي مواطن مصرعه، اليوم الجمعة، وأصيب 21 آخرون في 3 بطرق “القطامية – العين السخنة” و”السويس- العين السخنة”، و”السويس- القاهرة”.

وكان اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد تلقي إخطارًا من قوات تأمين الطرق يفيد وقع 3 حوادث جميعها بين سيارات ملاكي، الأول بالكيلو 50 بطريق “السويس- القاهرة”، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين، والثاني بطريق “القطامية – العين السخنة”، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين.

وأسفر الحادث الثالث، الواقع بطريق “السويس- العين السخنة”، عن إصابة خمسة مواطنين.

وتم نقل الجثة، والمصابين إلى مستشفى السويس العام، لاتخاذ اللازم.

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