كوبر عن أزمة غالي: الباب مفتوح لكل اللاعبين بشرط الالتزام

علق هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على استبعاد حسام غالي من الفريق في المعسكر الحالي الذي يستعد لمواجهة تنزانيا السبت في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وردا على سؤال متعلق بعودة غالي للفريق قال كوبر عبر قناة الحياة:"الباب مفتوح لكل اللاعبين".

وأضاف "هناك بعض القواعد والضوابط التي لابد للجميع أن يلتزم بها. نحن نحترم جميع من يعمل معنا، لا يوجد شخص مهما كانت قيمته أهم من المنتخب".

وأردف "بإمكاننا الجلوس والنقاش من أجل حل الأزمة عندما نكون مستعدين لذلك".

وكان كوبر قد استبعد غالي من المعسكر الحالي على خلفية مشكلة حدثت بينه وبين أسامة نبيه المدرب العام، وخلال المؤتمر الصحفي عقب اختيار اللاعبين ألمح الأرجنتيني أن الأمر له علاقة بالجلوس على دكة البدلاء.

ويحل الفراعنة ضيوفا على تنزانيا في دار السلام ويكفيهم التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف لضمان التأهل لكأس إفريقيا 2017.

وعن المباراة تحدث كوبر قائلا:"نفكر فقط في الفوز لما يتبعه من إيجابيات كثيرة".

وتابع "أتحدث مع اللاعبين في الفوز فقط بغض النظر عن علاقته بكأس إفريقيا أو تصفيات كأس العالم".

وسيضطر كوبر لتعويض غياب أحمد حجازي قلب دفاع الفريق الذي داهمته الإصابة ولن يستطيع المشاركة أمام تنزانيا.

وواصل كوبر "حزنت لإصابته لأنه أحد العناصر الأساسية وكان متحمسا للغاية من أجل المشاركة".

وأتم "لا أحب أيضا أن يعود لاعب إلى ناديه وهو مصاب. لقد تعرض لإصابة بسيطة تستوجب الراحة لعدة أيام فقط".