هال سيتي يعرض التجديد على المحمدي

عرض نادي هال سيتي على لاعبه أحمد المحمدي تجديد عقده الذي ينتهي 30 يونيو المقبل بعد مساهمته القوية في عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إلى أن فريق النمور عرض التجديد على المحمدي وكذلك توم هادلستون، بينما سيتخلى عن المهاجم سوني ألوكو والمدافع ريان تايلور.

وشارك المحمدي في 51 مباراة مع هال الموسم المنصرم في كل البطولات، وكان عنصرا أساسيا في مباريات الملحق التي اقتنص فيها الفريق بطاقة الصعود الأخيرة للممتاز على حساب شيفيلد وينسداي.

وكان نادر شوقي وكيل المحمدي قد صرح بأن الأخير قد لا يجدد عقده مع النمور في ظل رغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي في ضمه، فهو يفكر في الأمر منذ أشهر. (طالع التفاصيل)