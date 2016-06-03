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سقوط "التشيكى" و"عبيدو" وبحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى القليوبية

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سقوط "التشيكى" و"عبيدو" وبحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى القليوبية سقوط "التشيكى" و"عبيدو" وبحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى القليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط عنصرين خطر "التشيكى" و"عبيدو" كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات وبحوزتهما 50 طربة حشيش قبل ترويجها فى القليوبية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه وردت معلومات للعقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، وأكدتها التحريات برئاسة الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام كل من "أحمد م.س" "وشهرته التشيكى" 29 سنة عاطل ومقيم كوم السمن – دائرة المركز، و"سيد.ع.ا" وشهرته "عمرو عبيد" 32 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من مسكنهما سبيلاً لذلك.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما وعثر على 50 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرامات وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائهما.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 15195 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

ضبط عاطل بحوزته 42 قطعة حشيش فى أسيوط

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