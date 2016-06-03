مصرع شخص وإصابة 21 آخرين فى 3 حوادث تصادم بطريق السويس

لقى مواطن مصرعه وأصيب 21 آخرين، اليوم الجمعة، فى 3 حوادث بطريق "القطامية – العين السخنة"، وطريق "السويس- العين السخنة"، وطريق "السويس- القاهرة"، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم عدد من السيارات بطرق السويس.

وقال مصدر أمنى، إن الحادث الأول هو تصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 50 بطريق "السويس- القاهرة" تسبب فى إصابة 6 مواطنين.

وأكد المصدر، أن الحادث الثانى وقع بطريق "القطامية – العين السخنة" بين سيارتين ملاكى، وتسبب فى مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأشار المصدر، إلى أن الحادث الثالث وقع بطريق "السويس- العين السخنة" بين سيارتين ملاكى، وتسبب الحادث فى إصابة 5 مواطنين.

وأوضح المصدر، أن عدد الحوادث بطرق السويس ارتفع اليوم بسبب الإقبال الشديد للمواطنين من المحافظات على الشواطئ بالسخنة هربا من ارتفاع دراجات الحرارة.

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