ضبط دانتين و145 طلقة مضادة للطائرات من مخلفات الحروب بسيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة نخل من ضبط 2 دانة اسطوانية الشكل الأولى طولها حوالى 60 سم وقطرها 11 سم، والثانية طولها حوالى 25 سم وقطرها 11 سم، و145 طلقة مضادة للطائرات يعلوها الصدأ يرجح أنها من مخلفات الحروب السابقة بمنطقة الرخيمى الجبلية، وغير المأهولة بالسكان تبعد عن مدينة نخل بحوالى 30 كم.

وذكرت المديرية فى بيان لها اليوم، أنه تم ضبط 34 محكوما عليه، و8 قضية تموينية، 33 مخالفة مرافق متنوعة، 52 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء فى البيان أن قسم شرطة رمانة تلقى بلاغا من " سيد ر ع م "، تاجر دواجن مقيم منفلوطـ أسيوط، أفاد أنه حال سيرة بالسيارة رقم (س س هـ 812 ) ربع نقل بالطريق الدولى "العريش ـ القنطرة"، أمام قرية الشيخ زايد ببالوظة، دائرة القسم قام 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ماركة جيلى تحمل رقم 74822 ملاكى الإسماعيلية، وبحوزتهم أسلحة بيضاء محاولين استيقافه بإلقاء الحجارة على زجاج السيارة، وتمكن من الفرار منهم بعد اصطدامه بجانب سيارتهم.

على الفور تم نشر أوصاف السيارة مرتكبة الواقعة، وتم تكليف ضباط وحدة مباحث القسم بتمشيط المنطقة وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة بخطوط السير المحتملة للسيارة مرتكبة الواقعة، وتمكنت إحداها من ضبط السيارة وبداخلها كل من " أحمد م أ ا "، " حازم م م ع "، و" خالد ح م"، وجميعهم يقيمون فى كفر صقر، شرقية.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 سلاح أبيض "سكين "، بمواجهتهم بما جاء بأقوال الشاكى اعترفوا بارتكابهم الواقعة رفقة المتهم الهارب" صبحى م ص ع "،ـ 28 سنة، مقيم قرية بالوظة دائرة القسم.

وجاء فى البيان أنه تم تنفيذ حملة أمنية تمشيطية بدوائر أقسام المحافظة أسفرت عن ضبط 17 محكوما عليه بإجمالى عدد (29 ) حكما، وضبط "رائد أ ع ع "، وبحوزته 8 شريط من عقار الترامادول المخدر، و2 شريط من عقار أبيترل مقص معدنى، مبلغ مالى، و"مهند ج إ ح"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كجم، مبلغ مالى، " معتز أ ع "، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كجم، 45 قرص من عقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى، و" هانى ع خ ح "، وبحوزته 6 أقراص من عقار الترامادول المخدر، 4 سجائر ملفوفة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر مخلوطة بالتبغ.

وضبط " أيمن ر ا إ"، المسجل تحت رقم 62 فئة ب ( مخدرات )، وبحوزته 8 لفافات بداخلها كمية من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جراما، ولفافة بداخلها مادة بيج اللون تشبه جوهر الكوكايين المخدر تزن حوالى 35 جراما،و49 قرصا مخدرا.

والقبض على "عبد الله ع م م"، وبحوزته 36 قطعة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر تزن جميعها حوالى 200 جرام، 24 شريط من عقار الترامادول المخدر بإجمالى 240 قرصا ومبلغ مالى، وضبط "سالم ح م"، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كجم، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وسقوط "حمادة س ر" وبحوزته 6 قطع من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 15 جراما، ولفافة بلاستيكية صغيرة الحجم بداخلها مادة داكنة اللون تشبه جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى، وهاتف محمول، والقبض "محمود أ م ش"، وبحوزته 15 شريطا من عقار التامول المخدر، مبلغ مالى هاتف محمول.

وضبط مزرعة بمساحة فدان تقريبا منزرعة بنبات البانجو المخدر بمنطقة وادى الحفيص على بعد حوالى 20 كم من مدينة نخل، وتم إتلاف الزراعات بعد أخذ عينة منها.

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