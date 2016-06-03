بدء اجتماع مسئولى وزارة الأوقاف بالإسكندرية لبحث استعدادات شهر رمضان

بدأ منذ قليل اجتماع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، مع الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومديرى الإدارات والقيادات الدعوية بالمحافظة، بمسجد القائد إبراهيم.

ويناقش الاجتماع استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك والخطة الدعوية التى أعدتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية لمواجهه التطرف، وإحكام السيطرة على جميع مساجد المحافظة.

وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع استعدادات المساجد لشهر رمضان