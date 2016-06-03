محافظ الغربية يفتتح اليوم عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود

يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الجمعة، عدد من المشروعات الخدمية بقرية ميت هاشم بمركز سمنود.

ويبدأ اليوم بافتتاح المسجد الشرقى بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه، ومكون من 3 أدوار، ثم يقوم المحافظ بوضع حجر الأساس لمحطة رفع للصرف الصحى بتكلفة قدرها 10 ملايين و500 ألف جنيه لتخدم أهالى القرية والقرى المجاورة.

كما يضع المحافظ حجر الأساس أيضا لمبنى جديد بمدرسة ميت هاشم الثانوية على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه لتستوعب عدد أكبر وتخدم أهالى القرية.

ويضع المحافظ حجر الأساس للوحدة الصحية ومركز طب الأسرة بقرية ميت هاشم بعد إحلالهما بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، لتحسين الخدمة الطبية بالقرية وخدمه أهالى القرية.

على صعيد آخر، يشارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، فى جلسة صلح بين عائلتى "مطاوع" و"الصعيدى" بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة.

وستقدم عائلة الصعيدى الدية، وتحمل الكفن وتقدمه لعائلة مطاوع، فى حضور كبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة.

غدا..جلسة صلح بين عائلتى "مطاوع" و"الصعيدى" بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن

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