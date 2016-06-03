300 فلسطينى يغادرون غزة للصلاة فى الأقصى

توجه قرابة 300 مواطن فلسطينى من سكان قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقالت مصادر فى الإرتباط الفلسطينى، إن 300 مواطن من سكان غزة تفوق أعمارهم الخمسين عاما غادروا إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى، وأن هؤلاء المصلين سيؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى، ثم يعودون إلى قطاع غزة مرة أخرى مساء اليوم.

يشار إلى أن إسرائيل تفتح معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة اليوم الجمعة للحالات الإنسانية والطارئة فيما تغلقه "السبت" بسبب العطلة الإسبوعية.

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