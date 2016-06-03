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مقتل 10 مدنيين فى غارة استهدفت حافلة ركاب على طريق الكاستيلو قرب حلب

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مقتل 10 مدنيين فى غارة استهدفت حافلة ركاب على طريق الكاستيلو قرب حلب مقتل 10 مدنيين فى غارة استهدفت حافلة ركاب على طريق الكاستيلو قرب حلب
قتل عشرة مدنيين على الأقل، اليوم الجمعة، فى غارة لقوات النظام السورى استهدفت حافلة لنقل الركاب على طريق الكاستيلو، المنفذ الاخير للاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة فى مدينة حلب فى شمال سوريا، وفق حصيلة للدفاع المدنى.

وقال مصدر فى الدفاع المدنى فى الاحياء الشرقية لمراسل فرانس برس "قتل عشرة مدنيين على الاقل جراء غارة استهدفت حافلة لنقل الركاب عند السابعة صباحا على طريق الكاستيلو".

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن قوات النظام نفذت غارات مكثفة على مدينة حلب وطريق "الكاستيلو" منذ صباح اليوم.

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