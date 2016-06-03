بالصور.. الانتهاء من تجهيزات كافة استراحات الثانوية العامة بسوهاج

أكد محمود الضبع المشرف العام على استراحات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ومدير إدارة التخطيط الإستراتيجى بالمديرية أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة بالاستراحات على مستوى المحافظة لاستقبال المراقبين بامتحانات الثانوية العامة غدا السبت، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

وأعلن الضبع أن إدارة طما التعليمية بها 5 استراحات، وإدارة طهطا 4 استراحات، وإدارة جهينة 4 استراحات، وإدارة المراغة 5 استراحات، وإدارة سوهاج 13 إستراحة، وإدارة المنشاة 4 استراحات، وإدارة جرجا 5 استراحات، وإدارة البلينا 6 استراحات، وإدارة ساقلته 3 استراحات، وإدارة أخميم 4 استراحات، إدارة دار السلام 3 استراحات وبهذا تكون جملة الاستراحات على مستوى المحافظة 56 استراحة.

وأشار الضبع أنه تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قام عبد الجواد عبدالعال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة بتوقيع بروتوكول للتعاون مع 14 من الهيئات والمديريات الأخرى منها المحافظة، والتموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحى وشركة المياه وغيرها لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين وحل كافة المعوقات.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج بلغ 19 ألفا و462 طالبا وطالبة من بينهم 9904 بنين، 9558 بنات تم توزيعهم على 55 لجنة على مستوى المحافظة وجميعهم نظام حديث بالإضافة 48 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالنظام القديم وبلغت جملة الملاحظين 3742 ملاحظا.



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