أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

والد عبد الرحمن مريض السرطان: أبو هشيمة سيتكفل بعلاج ابنى فى فرنسا

Google+ Print
والد عبد الرحمن مريض السرطان: أبو هشيمة سيتكفل بعلاج ابنى فى فرنسا والد عبد الرحمن مريض السرطان: أبو هشيمة سيتكفل بعلاج ابنى فى فرنسا
أكد السيد البدوى محمد والد الشاب "عبد الرحمن" المريض بالسرطان، بمحافظة بنى سويف، أن المهندس أحمد أبو هشيمة متكفل بكافة مصاريف علاج ابنه فى المركز الطبى لعلاج الأورام بفرنسا.

وأضاف والد عبد الرحمن أنه عقب نشر المشكلة على "اليوم السابع"، زارانا مندوب من مكتب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأخبرنا بتحمله كافة مصاريف العلاج خارج مهما كانت.

من جانبها قالت والدة عبد الرحمن إنهم تلقوا اتصالا من مكتب المهندس أحمد أبو هشيمة، أخبروهم بتكفل رجل الأعمال بمصاريف علاجه، مشيرة إلى قيام مندوب من مكتب المهندس أحمد أبو هشيمة ، وتم تنسيق إجراءات السفر والعلاج.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، قد أعلن عن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المريض بالسرطان، متمنيًا له الشفاء. وكتب أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تم التواصل مع الشاب عبد الرحمن وتوجه مندوب لمحل سكنه بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات للبدء فى مراحل علاجه".

وكان اليوم السابع نشر فى موقعة الإلكترونى وعبر جريدة الورقية تقرير والصور عن مأساة الشاب عبد الرحمن سيد ابن مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف ، والذى أصب بالسرطان لالتصاق الكليتين، حيث يعانى الشاب منذ أربعة سنوات من المرض الخبيث، ويتطلب علاجة السفر إلى مركز طبى بفرنسا متخصص فى مجال علاج السرطان إلا أن تكلفته تتعدى المليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر