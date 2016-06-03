والد عبد الرحمن مريض السرطان: أبو هشيمة سيتكفل بعلاج ابنى فى فرنسا

أكد السيد البدوى محمد والد الشاب "عبد الرحمن" المريض بالسرطان، بمحافظة بنى سويف، أن المهندس أحمد أبو هشيمة متكفل بكافة مصاريف علاج ابنه فى المركز الطبى لعلاج الأورام بفرنسا.

وأضاف والد عبد الرحمن أنه عقب نشر المشكلة على "اليوم السابع"، زارانا مندوب من مكتب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأخبرنا بتحمله كافة مصاريف العلاج خارج مصر مهما كانت.

من جانبها قالت والدة عبد الرحمن إنهم تلقوا اتصالا من مكتب المهندس أحمد أبو هشيمة، أخبروهم بتكفل رجل الأعمال بمصاريف علاجه، مشيرة إلى قيام مندوب من مكتب المهندس أحمد أبو هشيمة ، وتم تنسيق إجراءات السفر والعلاج.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، قد أعلن عن تكفله بعلاج الشاب عبد الرحمن المريض بالسرطان، متمنيًا له الشفاء. وكتب أبو هشيمة، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تم التواصل مع الشاب عبد الرحمن وتوجه مندوب لمحل سكنه بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات للبدء فى مراحل علاجه".

وكان اليوم السابع نشر فى موقعة الإلكترونى وعبر جريدة الورقية تقرير بالفيديو والصور عن مأساة الشاب عبد الرحمن سيد ابن مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف ، والذى أصب بالسرطان لالتصاق الكليتين، حيث يعانى الشاب منذ أربعة سنوات من المرض الخبيث، ويتطلب علاجة السفر إلى مركز طبى بفرنسا متخصص فى مجال علاج السرطان إلا أن تكلفته تتعدى المليون جنيه.