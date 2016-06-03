الفوائد الطبية للمياه المالحة.. التخلص من التهابات الجيوب الأنفية وتنظيف الجسم

المياه المالحة من أهم هدايا الطبيعة للإنسان، لها الكثير من الفوائد الصحية، وتساعده على التخلص من الكثير من العلات الجسدية المرضية التى يعانى منها.

والمياه المالحة تعمل على تبرئة الجسم من الكثير من الأمراض التى يعانى منها، نظرًا لطبيعة المياه المخلوطة بالملح فى علاجها للمشكلات الصحية وخصائصها الاستشفائية أيضًا، ومن هنا حدثنا الدكتور عبد العظيم الهوارى، أستاذ الطب الرياضى ومتخصص العلاج الطبيعى، عن هذه المياه وفوائدها للجسم والصحة والاستشفاء.

وحسبما أشار أستاذ الطب الرياضى والعلاج الطبيعى، فالمياه المالحة لها الكثير من الفوائد الصحية المتمثلة فى:

- تعتبر غسولا طبيعيا للأنف تخلصه من فضلاته وتراكماته

>- تعمل المياه المالحة على ضمور الجيوب الأنفية الملتهبة لذا فهى مفيدة للغاية فى الاستنشاق عن طريق الأنف

>- تفيد أيضًا بشكل بالغ بعض من يعانون من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بشكل فاعل

>- وبشكل عام خصائص هذا النوع من المياه يساعد على تخليص الجسم من سمومه وفضلاته وتبرئته منها ومن نتاج عملية التمثيل الغذائى المتكررة والدائمة.

ويمكنك الحصول على تلك المياه من البحر بشكل عام، أو من محاليل الملح الطبيعية التى تباع فى الصيدليات وتؤخذ تحت إشراف طبى من قبل مختص وفقًا لطبيعة الحالة، وحسب توضيح الدكتور عبد العظيم الهوارى فتلك المياه تساعد على التخلص من التهابات جيوب الأنف وهو ما يستخدمه الطب الشعبى على نطاق واسع هذه الأيام فى بلدان وثقافات مختلفة.

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