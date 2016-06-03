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قتلى وجرحى جراء إلقاء القوات السورية براميل متفجرة على حلب

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قتلى وجرحى جراء إلقاء القوات السورية براميل متفجرة على حلب قتلى وجرحى جراء إلقاء القوات السورية براميل متفجرة على حلب

ارشيفية

لقى العشرات مصرعهم وأصيب أخرون جراء إلقاء القوات السورية براميل متفجرة على مدينة حلب.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) بالعربية اليوم الجمعة أن غارات الجيش السوري استهدفت بالبراميل المتفجرة حي البستان القصر الواقع شرقي المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتعيش هذه الأحياء أزمة غذائية متفاقمة تضاف إلى أزماتها الأخرى حيث سجلت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا إثر تعرض المنفذ الوحيد لجلب البضائع إلى تلك الأحياء للقصف.

وكانت السورية قد وافقت في وقت سابق على إرسال قوافل إغاثة إنسانية إلى 11 من أصل 19 منطقة محاصرة في البلاد خلال يونيو الجاري بعد مطالبة عدة دول بإسقاط المساعدات جوا بسبب تعذر الوصول إلى تلك المناطق.

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