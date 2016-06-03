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«هيلاري» و«ترامب» يتبادلان الاتهامات حول قضايا السياسة الخارجية لأمريكا

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«هيلاري» و«ترامب» يتبادلان الاتهامات حول قضايا السياسة الخارجية لأمريكا «هيلاري» و«ترامب» يتبادلان الاتهامات حول قضايا السياسة الخارجية لأمريكا

هيلاري وترامب

حذرت المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، الناخبين الأمريكيين من أن التصويت للمرشح ‏الجمهوري المفترض الملياردير دونالد بأنه سيكون “خطأ تاريخيا” قائلة إن ‏الأمريكيين لن ينتخبوا فقط رئيسا في نوفمبر القادم وإنما سيختارون القائد الأعلى ‏القادم وهو الشخص الذي سيكون مسئولا عن قضايا الحرب والسلام والحياة والموت.

وقالت هيلاري – في كلمة ألقتها في مدينة سان دييجو خصصتها للحديث عن قضايا ‏السياسة الخارجية – إنها لا تعتقد مثل كثيرين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم أن ‏الشخص الذي رشحه الجمهوريون يستطيع القيام بمهام الرئيس .. مشيرة إلى أن ‏المخاطر الدولية أكثر تعقيدا من عالم الفنادق الفخمة في إشارة إلى مشروعات ترامب ‏الفندقية.

وأضافت أن أفكار ترامب ليست فقط مختلفة وإنما متناقضة بصورة ‏خطيرة وهى مجرد أحاديث صاخبة تتسم بالعداء الشخصي وأكاذيب صريحة.

وانتقدت هيلاري دعوة ترامب إلى حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة .. مؤكدة ‏أن فترة رئاسة ترامب ستعزز من وجود تنظيم داعش وهو خطر لا تستطيع الولايات ‏المتحدة تحمله .. وقالت إن هزيمة العناصر الإرهابية وحماية الأمريكيين تتطلب أكثر ‏من الأحاديث والشعارات الفارغة.

ومن جانبه، انتقد ترامب كلمة هيلاري ووصفها في ‏مقابلة تلفزيونية بأنها خطاب كراهية وليس خطابا للسياسة الخارجية. ‏وقال “إنها لا تستطيع الحديث عن السياسة الخارجية لأنها ارتكبت العديد من ‏الأخطاء في إشارة إلى فترة شغلها حقيبة الخارجية”.

وأشار المرشح الجمهوري المفترض إلى الهجوم الذي تعرضت له ‏السفارة الأمريكية في بني غازي والذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا أثناء ‏شغلها منصب وزيرة الخارجية .. مؤكدا أن هيلاري ليست مؤهلة لمنصب الرئيس.

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